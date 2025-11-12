РЖД и "Казахстанские железные дороги" будут развивать межгосударственные пункты

Москва, 12 ноября. /ТАСС/. РЖД и "Казахстанские железные дороги" договорились о развитии межгосударственных стыковых пунктов (МГСП). Об этом сообщили РЖД в своем официальном Telegram-канале.

"Сегодня в Москве глава РЖД Олег Белозеров и председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов подписали соглашение о развитии МГСП", - сказано в сообщении.

В РЖД отметили, что стороны планируют реализовывать мероприятия по повышению эффективности стыковых пунктов между двумя странами, совместный анализ пропускных способностей МГСП, обмен данными о номенклатурах и объемах грузов, а также чаще перевозить грузы по безбумажной технологии и развивать электронное взаимодействие.

"Ожидаем, что реализация соглашения позволит увеличить обмен грузовыми поездами через МГСП между Россией и Казахстаном с текущих 70 до 85 пар поездов", - отметили в РЖД.