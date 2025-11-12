В Ингушетии по итогу программы "Старт бизнеса" начали реализовать пять новых проектов

По словам директора академии цифрового развития Дмитрия Арцюха, речь идет, в том числе, о создании IТ-центра "MetaCode06", курсов ораторского мастерства и курсов начинающего предпринимателя для детей, а также об открытии консалтинговой фирмы

МАГАС, 12 ноября. /ТАСС/. Пять новых бизнес-проектов начали реализовывать в Ингушетии по итогу программы "Старт бизнеса", которая проходила на территории Академии цифрового развития в Бизнес-акселераторе. Всего в образовательной программе участвовали более 50 человек, первые результаты развития бизнеса есть уже у 15 участников, рассказал ТАСС директор академии Дмитрий Арцюх.

"В течение трех месяцев при поддержке наставников и экспертов более 50 участников учились создавать бизнес-модели, оценивать рынок и конкурентов, проверять гипотезы, тестировать и проверять жизнеспособность своих проектов, а также определять финансовые модели и строить стратегические планы развития проектов. Многие участники достигли важного рубежа: они смогли привлечь первых клиентов еще до завершения программы. Пять проектов уже активно начали реализовывать, еще 10 тоже имеют хорошие результаты по итогу обучения", - сказал Арцюх.

По его словам, речь идет, в том числе, о создании IТ-центра "MetaCode06", курсов ораторского мастерства и курсов начинающего предпринимателя для детей, а также об открытии консалтинговой фирмы.

"Факт того, что за три месяца участники и команды в регионе смогли показать коммерческий результат, говорит сам за себя. Акселератор - не курс и не лекции, это образовательная программа, в которой проект и команда проходят проверку на прочность и получают предпринимательские компетенции. Сегодня к нам приходят как уже опытные предприниматели, так и те кто хочет ими стать. Нам важно дать начинающим предпринимателям знания и ресурсы для старта их проектов", - добавил собеседник агентства.

Академия цифрового развития, открывшаяся в начале 2024 года, создана при поддержке основателя группы "Сафмар" Микаила Гуцериева. На ее базе открыта бесплатная школа цифровых технологий - "Школа 21" в Магасе от "Сбера", "Бизнес-акселератор Ингушетии", созданный в партнерстве с Акселератором ФРИИ, "Центр карьеры" и собственные образовательные программы. В академии можно бесплатно обучаться не только в очном формате, но и в онлайн-режиме.