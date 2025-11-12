ВТБ предоставил гарантии для создания инфраструктуры в порту Мурманска

Сумма гарантий составила 4,7 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. ВТБ предоставил гарантии на 4,7 млрд рублей для строительства нефтегазовой инфраструктуры в порту Мурманска, сообщили в пресс-службе компании.

"ВТБ выдал гарантию возврата аванса и гарантию исполнения контракта на общую сумму 4,7 млрд рублей саратовской компании ООО "Химсталькон-инжиниринг", выступающей застройщиком резервуарного парка на территории комплекса по перевалке газового конденсата и нефтепродуктов в Мурманском порту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект - часть инфраструктуры комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, одного из крупнейших промышленных проектов в Северо-Западном регионе. Расширение мощностей хранения позволит увеличить объем переработки и экспорта нефтегазовых продуктов морским путем, в том числе легкой и тяжелой нафты, керосиновых и дизельных фракций.

"ВТБ активно участвует в реализации крупнейших инфраструктурных и энергетических проектов страны. Развитие переработки и логистики нефтегазовых продуктов в Мурманске играет ключевую роль в обеспечении экспортных возможностей. Банковские гарантии позволяют нашим клиентам уверенно участвовать в масштабных проектах, обеспечивая прозрачность и устойчивость исполнения обязательств на всех этапах строительства", - приводится цитата члена правления ВТБ Руслана Еременко.