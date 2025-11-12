Кабмин на год продлил эксперимент по статистике цен на авиабилеты эконом-класса

Цель эксперимента заключается в автоматизации процесса сбора информации

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство продлило эксперимент по формированию статистики средних цен на авиабилеты эконом-класса на год, до конца 2026 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

О его результатах ведомства теперь должны доложить правительству до 1 февраля 2027 года, а не 2026 года. Минтранс должен до 30 сентября 2026 года обеспечить еженедельную передачу Росстату административных данных.

Ранее правительство поручило провести с 20 июня по 30 декабря 2025 года эксперимент по формированию официальной статистической информации о средних потребительских ценах и об индексах потребительских цен на услугу "Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1 тыс. км пути" с использованием административных данных Минтранса России о ценах на воздушные перевозки пассажиров. Цель эксперимента - автоматизация процесса сбора информации, в нем участвуют Минтранс, Росстат, Минэкономразвития, Минцифры, Росавиация и ФАС.