Поправками к II чтению бюджета предлагается распределить 11 трансфертов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. На заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений в правительстве РФ было предложено дополнительно распределить 11 трансфертов в рамках поправок ко второму чтению бюджета. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина России.

"Поправками ко второму чтению бюджета на ближайшую трехлетку предлагается дополнительно распределить 11 трансфертов, 8 из которых новые, и 3 субсидии, не распределенные к первому чтению. Кроме того, комиссией рассмотрены предложения по изменению распределения отдельных трансфертов, поступившие от отраслевых министерств", - говорится в материалах.

Объем поддержки субъектов РФ в 2026 году с учетом поправок увеличится на 37,1 млрд рублей и составит 3,6 трлн рублей. В 2027 году трансферты вырастут на 43,6 млрд руб. - до 3,8 трлн рублей, в 2028 году - на 44 млрд руб. и составят 4,1 трлн рублей. Суммарно за три года из федерального бюджета планируется направить регионам для выполнения их обязательств свыше 11 трлн рублей, уточняется в ведомстве.

Заседание трехсторонней комиссии прошло под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова, заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева и первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений - это совещательный орган, в который входят депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства РФ. Комиссия рассматривает проекты нормативных актов, которые касаются правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам. Кроме того, на заседаниях рассматриваются вопросы порядка предоставления, распределения и возврата бюджетных кредитов субъектам на инфраструктурные проекты.