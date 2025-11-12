Эксперимент по цифровым перевозкам в регионах РФ начнется в январе 2026 года

Проведение эксперимента осуществляется за счет собственных средств акционерного общества "ГЛОНАСС"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Эксперимент по внедрению электронного документооборота в междугородних автобусных перевозках в субъектах РФ будет проведен в некоторых регионах РФ с 15 января по 1 ноября 2026 года, говорится в постановлении правительства РФ.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2025 года.

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 15 января 2026 г. по 1 ноября 2026 г. эксперимент по обеспечению электронного взаимодействия участников процесса перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок (далее - эксперимент)", - сказано в документе.

Эксперимент будет проводится на территориях субъектов Российской Федерации, заключивших соглашение, об информационном взаимодействии между высшим исполнительным органом субъекта РФ и акционерным обществом "ГЛОНАСС".

Отмечается, что проведение эксперимента осуществляется за счет собственных средств акционерного общества "ГЛОНАСС" без привлечения средств федерального бюджета с использованием Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Как сказано в постановлении, уполномоченными по обеспечению проведения эксперимента являются Минтранс РФ, Минцифры, а также МВД и Ространснадзор.