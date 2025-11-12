Глава Минцифры согласился с идеей создания "IT-града" в России

В качестве возможной локации указывалась Московская область

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр цифрового развития Максут Шадаев согласился с идеей создать "IT-град", "IT-хаб" в России.

Ее выдвинула на форуме "Цифровые решения" член совета директоров Softline, глава Softline Venture Partners Елена Волотовская. "Согласен", - ответил ей Шадаев.

Волотовская описала это как "комфортный кластер для общения, обмена опытом, где знания перетекали бы в конкретный бизнес". В качестве возможной локации указывалась Московская область.