МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Эксперты Kept повысили прогноз по цене золота в 2025 году до $3,3-3,4 тыс. за унцию, говорится в обзоре консалтинговой компании, имеющемся в распоряжении ТАСС. При этом в случае сохранения неопределенности его стоимость в 2026 году может вырасти в следующем году до $4,4 тыс., не исключают они.

"Сценарий 1 (улучшение конъюнктуры): $3,3 тыс. в 2025 году, с тенденцией к снижению до $3 тыс. в последующие годы. Сценарий 2 (сохранение неопределенности): $3,4 тысячи в 2025 году с ростом до $4,4 тыс. в 2026 году и стабилизацией на уровне $4-4,2 тыс.", - говорится в обзоре компании Kept.

Эксперты отметили, что цены на золото продемонстрировали значительный рост в III квартале 2025 года, увеличившись на 5,4% к предыдущему кварталу и на 40% в годовом выражении. Цена металла осенью устанавливала новые рекорды, достигнув почти $4,3 тыс. за унцию, превысив "психологический" уровень $4 тыс. в начале октября.

Рост стимулировали политическая неопределенность, снижение ставки ФРС США, торговые трения, покупки центробанков и рекордный приток инвестиций в ETF, говорится в обзоре. При этом эксперты отмечают некоторую "перегретость" рынка золота.