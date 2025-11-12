Эксперты Kept повысили прогноз по цене серебра в 2025 году до $37-39 за унцию

Эксперты отметили, что цена на серебро, как и на золото, продолжила расти в III квартале 2025 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Эксперты Kept повысили прогноз по цене серебра в 2025 году до $37-39 за тройскую унцию, говорится в обзоре консалтинговой компании, имеющемся в распоряжении ТАСС. При этом в последующие годы его стоимость может вырасти до $50, считают они.

"Сценарий 1 (улучшение мировой конъюнктуры): порядка $37 в 2025 г. с тенденцией к росту до $42 в 2026 г. и далее - к коррекции вниз. Сценарий 2 (сохранение дефицита предложения, неопределенности на глобальных рынках и продолжения торговых войн): порядка $39 по итогу 2025 г. с тенденцией к торговле на уровне около $50 в последующие годы", - говорится в обзоре компании Kept.

Эксперты отметили, что цена на серебро, как и на золото, продолжила расти в III квартале 2025 года. Рост к предыдущему кварталу составил 17%, а к аналогичному периоду прошлого года - 34%. В первых числах сентября цена на серебро подошла к историческим максимумам, превысив $40 за тройскую унцию, а в октябре достигла беспрецедентной отметки в $54 ввиду ажиотажного спроса и резкого снижения физических запасов в Лондоне.

Рост стимулировали нарастающая неопределенность на глобальных рынках, ожидания по снижению процентной ставки ФРС США и сохраняющийся инвестиционный интерес к металлам, включая серебряные ETF, а также большой спрос со стороны производителей солнечных панелей и ветряных турбин, говорится в обзоре. По оценкам аналитиков, рынок серебра в 2025 году пятый год подряд останется дефицитным (спрос будет превышать предложение), несмотря на ожидаемый прирост добычи на ряде крупных полиметаллических и оловянно-цинковых рудников.