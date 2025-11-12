На рейс Turkish Airlines из Антальи во Внуково не загрузили 50 мест багажа

Багаж отправят рейсом TK-419, вылетающим из Стамбула 13 ноября в 02:30 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полсотни мест багажа не были загружены на рейс TK-3050/12.11.2025 авиакомпании Turkish Airlines из турецкого города Анталья в Москву в аэропорту отправления, сообщается в телеграм-канале аэропорта Внуково.

"К сожалению, 50 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления", - говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что в Turkish Airlines принимают меры, чтобы доставить багаж пассажирам как можно скорее. Он будет отправлен рейсом TK-419, вылетающим из Стамбула 13 ноября в 02:30 мск.