Минфин РФ предлагает исключить ОАЭ из перечня офшоров с 1 января 2026 года

Соглашение между Россией и ОАЭ регулирует вопросы обмена информацией между компетентными органами договаривающихся государств

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин России подготовил проект приказа об исключении из перечня офшорных зон Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 1 января 2026 года. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"С учетом вышеизложенного предлагается внести изменения в перечень, исключив из него Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа "О внесении изменения в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации".

Отмечается, с 1 января следующего года начнет применяться соглашение между РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения от 17 февраля текущего года. Соглашением регулируется порядок налогообложения прибыли (доходов) всех резидентов двух государств, закреплены ставки налога у источникав размере, не превышающем 10%, применяемые в отношении доходов в виде дивидендов, процентов и роялти.

Также соглашение регулирует вопросы обмена информацией между компетентными органами договаривающихся государств.

Кроме того, соглашение отвечает последним требованиям, предъявляемым к подобного рода договорам, а именно, содержит положения, направленные на противодействие злоупотреблениям его положениями, гарантирует недопущение налоговой дискриминации, регулирует процедуру разрешения налоговых споров и определяет методы устранения двойного налогообложения.

В пояснительной записке отмечается, что в ОАЭ проведена реформа налогообложения, в результате которой была установлена единая ставка корпоративного налога в размере 9% для всех организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ОАЭ, которая применяется с 1 января 2024 года.