Bild: в ФРГ часть украинских беженцев лишат гражданских пособий

Это коснется тех граждан Украины, которые прибыли в Германию после 1 апреля

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Правящая в ФРГ коалиция (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) достигла компромисса по вопросу лишения многих украинских беженцев так называемых гражданских пособий (Bürgergeld, "бюргергельд"). Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Конкретно пособий лишатся все украинцы, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года. Им будет выплачиваться помощь, как и прочим просителям убежища, то есть в денежном выражении значительно меньше, чем сейчас. Как пишет Bild, об этом договорились глава МВД Александер Добриндт (ХСС) и министр труда и социальных дел Бербель Бас (СДПГ).

На одного человека "бюргергельд" составляет от €506 до €563, на подростков в возрасте от 15 до 18 лет переводится €471. К тому же государство оплачивает жилье, отопление и прочие расходы. Гражданское пособие на €103 больше базовой материальной помощи беженцу (€460).

Тем самым украинцы по сути теряют особый статус в Германии. Изначально власти хотели лишить их гражданских пособий задним числом. Но власти муниципальных образований и федеральных земель воспротивились этой идее, аргументируя тем, что такая процедура была бы слишком сложной и привела бы к значительным бюрократическим расходам.

Сейчас в Германии находятся около 1,1 млн украинцев. При этом относительно небольшое число из них по сравнению с другими европейскими странами нашли работу - около 35%. Bild напомнила, что в Польше таковых около 70%, в Чехии - примерно 60%. Власти ФРГ намерены усилить давление на украинских беженцев с целью побудить их найти работу.