ГД обсудит создание рейтинга автошкол и изъятие цифровой валюты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании обсудят законопроект об оценке качества работы автошкол, а также проект об изъятии цифровой валюты во время следствия.

Документ о создании рейтинга автошкол палата парламента рассмотрит во втором чтении, законопроект на рассмотрение Госдумы внесло правительство РФ, в первом чтении он был принят в июне текущего года. Поправки предлагается внести в закон "О безопасности дорожного движения".

Законопроект предусматривает, что МВД сформирует для автошкол перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности. Данные будут размещаться на специальном ресурсе, регулярно обновляемом и доступном для всех желающих. Благодаря этому сервису россияне смогут узнавать подробности о выбранной автошколе и оставлять отзывы о своем обучении.

В ходе заседания парламентарии также рассмотрят во втором чтении законопроект, который определяет порядок изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий. Документ на рассмотрение палаты парламента в апреле внесло правительство, в первом чтении он был принят в июне.

Авторы инициативы предлагают закрепить в Уголовном кодексе РФ положение о том, что цифровая валюта признается имуществом. В пояснительной записке указано, что в настоящее время цифровая валюта признана имуществом для целей законов "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О противодействии коррупции". При этом уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не содержат данного понятия, а также прямого указания на статус цифровой валюты, что осложняет расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с ее использованием.

Также законопроект предусматривает, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ будет дополнен статьей, регламентирующей действия следователя в тех случаях, когда в ходе предварительного расследования выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством. Согласно этой статье, изъятие цифровой валюты будет осуществляться с участием специалиста. Материальный носитель, на котором она хранится или на котором зафиксирована информация, обеспечивающая доступ к цифровой валюте, будет изыматься в ходе следственных действий и храниться в опечатанном виде в условиях, обеспечивающих сохранность цифровой валюты и исключающих возможность ознакомления с информацией посторонних лиц. Предполагается, что для обеспечения сохранности цифровой валюты может быть осуществлен ее перевод на адрес-идентификатор, который обеспечит ее сохранность. Порядок такого перевода определит кабмин.