"Мультисканер" для проверки файлов на вирусы перезапустят в середине 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Национальный сервис "Мультисканер" для проверки файлов на вредоносное ПО, функционирование которого было приостановлено из-за отсутствия финансирования, перезапустят в середине 2026 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Национального технологического центра цифровой криптографии Игорь Качалин в кулуарах форума "Цифровые решения".

"Будет", - ответил он на вопрос о том, будет ли возобновлен проект. Качалин добавил, что вопрос о выделении финансирования и о возобновлении работы решается "сейчас".

"На следующий год должно быть предусмотрено финансирование, и тогда, где-то в середине года, мы восстановим этот сервис", - продолжил глава центра.

Сервис был создан НТЦ ЦК в 2023-2024 годах. Для проверки файлов он использует три антивирусных движка - от "Лаборатории Касперского", Dr.Web и от компании AVsoft. О разработке "Мультисканера" известно уже несколько лет, а в 2024 году сообщалось, что его презентуют странам БРИКС.

В определенный момент в 2025 году на сайте НТЦ ЦК появилось уведомление о том, что "функционирование [сервиса] приостановлено в связи с отсутствием финансирования".