Рубио: у США заканчиваются возможности для новых санкций против России

Госсекретарь пояснил, что целей, в отношении которых можно было бы ввести ограничения, практически не осталось

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. США практически исчерпали возможности по введению новых антироссийских ограничений. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции", - сказал он во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в Онтарио.

Рубио также заявил, что Вашингтон уже ввел рестрикции против "крупнейших нефтяных компаний" России. "Не знаю, что еще нужно сделать", - добавил госсекретарь, отметив, что, по его мнению, принимать более активные меры против так называемого теневого флота следует Европе.