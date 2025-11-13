Доля отказов по заявкам на автокредиты в октябре увеличилась на 5,7 п.п.

Наибольшие доли отказов по таким заявкам были отмечены в Новосибирской области и Краснодарском крае

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Доля отказов по заявкам на автокредиты в октябре увеличилась на 5,7 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составила 82,9% (в сентябре - 77,2%), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля отказов по заявкам на автокредиты в октябре этого года увеличилась на 5,5 п.п. (в 2024 году - 77,4%).

Среди 20 регионов-лидеров по количеству поданных заявок на автокредиты наибольшие доли отказов по таким заявкам в октябре были отмечены в Новосибирской области (85,2%), Краснодарском крае (85,0%), а также в Кемеровской (84,4%), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (84,1%) и Ростовской (83,9%) областях. В свою очередь, наименьшая доля отказов в топ-20 регионов была зафиксирована в Удмуртской Республике (76,3%), Республике Татарстан (77%), а также Воронежской (77%) и Самарской (78,9%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 81,5% и 79,5% соответственно.

При этом наиболее серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на автокредиты в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2024 года была зафиксирована в Москве (+8,5 п.п.), Санкт-Петербурге (+7,9 п.п.), Московской (+7,5 п.п.), Нижегородской (+7 п.п.) и Оренбургской (+6,4 п.п.) областях. В свою очередь наименьшую динамику увеличения доли отказов по автокредитам в топ-20 регионов за месяц показали Пермский край (+3,5 п.п.), а также Кемеровская (+3,5 п.п.), Челябинская (+3,7 п.п.) и Воронежская (+3,8 п.п.) области.

"Одобрение автокредитов остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению. После трех месяцев относительно стабильной доли отказов по заявкам на автокредиты в октябре она несколько выросла. Таким образом, можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.