В Крыму ожидается снижение урожая винограда примерно на 7%

Урожай может сократиться из-за заморозков и засухи, сообщил министр сельского хозяйства региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Урожай винограда в Республике Крым в 2025 году ожидается на уровне 105-106 тыс. тонн - это меньше уровня 2024 года примерно на 7%, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

Как ранее в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, в 2024-м было собрано 113 тыс. тонн винограда.

"По винограду мы ожидает 105-106 тыс. тонн винограда, будет немного меньше", - сказал он, добавив, что весенние заморозки и сильная почвенная засуха привели к гибели насаждений и снижению объемов сбора.

Несколько волн заморозков в Республике Крым было зафиксировано весной. Тогда в Минсельхозе Крыма сообщали, что такие погодные явления, особенно в совокупности с волнами жары, повлияют на урожай: прогнозировались потери миндаля, черешни и сливы на 15%, сокращение урожайности озимой пшеницы до 60% в отдельных районах. Летом из-за заморозков в регионе был объявлен режим ЧС, а спустя порядка месяца - второй режим ЧС из-за засухи.