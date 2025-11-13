Самыми популярными квартирами на городских торгах в Москве стали "двушки"

С начала 2025 года в столице реализовали на аукционах 2 049 квартир

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Двухкомнатные квартиры пользуются наибольшим спросом в этом году на городских торгах в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.

"С начала этого года Москва реализовала на аукционах 2 049 квартир. <...> Наиболее популярными были двухкомнатные квартиры - всего приобретено 883 таких объекта. Также город реализовал 570 однокомнатных квартир и 534 трехкомнатные. Остальное количество пришлось на четырех- и пятикомнатное жилье", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что по расположению наиболее востребованной оказалась жилплощадь на втором этаже - всего реализовано 328 таких лотов.

"В среднем на один лот претендовали девять участников, а превышение начальной цены составляло 11%. Наиболее конкурентной стала квартира в проезде Шелихова площадью 40,4 кв. м., за нее боролись 86 претендентов", - добавили в департаменте.