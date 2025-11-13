Стоимость серебра обновила исторический максимум и превысила $54 за унцию

К 07:20 мск она достигла $54,2

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $54 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 06:55 мск, цена на драгметалл росла на 6,01% и составляла $54,0350 за тройскую унцию. К 07:20 мск стоимость серебра ускорила рост до $54,2 за унцию (+6,34%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $4 217,2 (+0,09%).