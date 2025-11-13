В Красноярском крае могут начать кредитовать под интеллектуальную собственность

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект по кредитованию под интеллектуальную собственность могут запустить в Красноярском крае. Об этом ТАСС на "Российской креативной неделе - Сибирь" сообщила заместитель председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Ирина Яковлева.

В четверг на Российской креативной неделе между центром и Красноярским краем была подписана "дорожная карта" по сотрудничеству.

"Московское правительство в свое время реализовало пилотный проект по кредитованию под интеллектуальную собственность. Мы достигли определенных результатов, и он внушает оптимизм на будущее для того, чтобы регионы могли этот опыт также использовать", - сообщила Яковлева, добавив, что Красноярск, как "один из лидеров сектора креативных индустрий в России", мог бы перенять столичную практику.

По ее словам, предприниматель из сферы креативных индустрий может получить кредит под залог своей интеллектуальной собственности. Яковлева подчеркнула, что запуск такого проекта потребует работы с правительством края, банками, фондами поддержки креативных предпринимателей. "Мы надеемся, что какие-то результаты уже могут быть достигнуты в течение, допустим, года или через год", - подчеркнула она.

В свою очередь заместитель руководителя администрации губернатора края Юлия Филатова сообщила журналистам, что в рамках сотрудничества региона и центра в крае будет открыто представительство центра, а также сформирован региональный депозитарий интеллектуальных прав. "В планах на будущее сделать специальные программы кредитования под залог интеллектуальной собственности", - добавила Филатова.

"Российская креативная неделя - Сибирь" - ключевое событие в сфере креативной экономики в Сибири. В пятый раз форум в Красноярске стал местом встречи ведущих экспертов федерального и макрорегионального уровня, креативных предпринимателей и управленческих команд субъектов для обсуждения и проектирования нового опыта и решений в эпоху креативной экономики. Форум проходит в Красноярске с 12 по 14 ноября.