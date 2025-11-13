Для ведения бизнеса землю используют 18% участников "Арктического гектара"

Резиденты АЗРФ реализуют более 150 инвестпроектов в туристической отрасли с инвестициями 48 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Порядка 18% участников программы "Арктический гектар" используют полученные участки для реализации предпринимательских проектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"18% участников программы "Арктический гектар" используют полученные участки для реализации предпринимательских проектов, в том числе создают различные базы отдыха и другие объекты туристического сервиса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, резиденты АЗРФ реализуют более 150 инвестпроектов в туристической отрасли с инвестициями 48 млрд рублей, создается 2,6 тыс. рабочих мест.

"Среди крупных проектов - "Валла-Тунтури" в Мурманской области, курорт "Фосагро" "Большой Вудъявр" в Хибинах, "Сегежа норд" в Карелии, горнолыжный комплекс "Норебо" в Мурманской области", - говорится в сообщении.

Государственная программа "Дальневосточный гектар" действует с 2016 года. С 2021 года она распространена на земельные участки в Арктической зоне РФ и на других территориях Севера и Сибири ("Арктический гектар"). По ней граждане могут получить землю бесплатно и вести на ней хозяйство, строить дом, развивать туризм.