В 2025 году нашли 258 вредоносных ресурсов-клонов "Почты России"

Сценарий на всех ресурсах заключался в предложении получить или отследить письма или посылки, для чего от жертв требовался ввод персональных данных

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты по безопасности с января по ноябрь 2025 года нашли 214 ботов в Telegram и 44 фейковых сайта "Почты России", сообщили в группе компаний "Солар". Подделки были заблокированы, они были нужны для получения личных данных и обмана россиян.

Сценарий на абсолютно всех ресурсах заключался в предложении получить или отследить письма или посылки, для чего от жертв требовался ввод персональных данных - ФИО, мобильных телефонов, паспортных данных, ИНН, СНИЛС, иногда - трек-номеров отправлений.

"Этих данных вполне достаточно, чтобы телефонный мошенник связался с потенциальной жертвой от имени почтового оператора и под разными предлогами убедил назвать код из смс, либо установить вредоносное приложение для кражи данных пользователя", - предупредили специалисты.

С помощью ботов злоумышленники также рассчитывали получить доступ к аккаунтам в мессенджерах или в приложениях банков, для чего нужно было убедить пользователя "авторизоваться" в приложения через боты, используя реальную пару логин-пароль.

По словам директора по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александра Вураско, "Почта России" "активно мониторит внешний цифровой ландшафт и чистит рунет от фишинговых сайтов". Тем не менее, всем нужно быть бдительными и пользоваться только официальными ресурсами, напомнил глава дирекции ИБ госпочты Роман Шапиро.