ВТБ назвал средний остаток свободных средств на картах россиян

В кредитной организации отметили, что показатель составляет 52,3 тыс. рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Средняя сумма сводных средств на банковских картах россиян составляет 52,3 тыс. рублей, следует из данных ВТБ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка, в зависимости от поколений тренд на свободные деньги отличается. Так, у тех, кто родился уже в нулевые, остаток на карте увеличился за год на 26%, до 15,3 тыс. рублей. У россиян - бэби-бумеров (родившихся до 1965 года) - средняя сумма на картах достигла 81,3 тыс. рублей, что на 1% больше, чем годом ранее. Поколение Х (родившиеся в период с 1965 по 1980 год), сократило среднюю сумму на картах на 4%, до 52,8 тыс. рублей. У тех, кто считает себя миллениалом, свободные деньги уменьшились за год на 1,7%, до 38,4 тыс.

В банке также отметили, что сохранить стабильный остаток на карте помогает в том числе дополнительный кешбэк за хранение средств на счетах карты, которым пользуются клиенты ВТБ.