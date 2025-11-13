"Авито работа": средние предлагаемые зарплаты в автосервисах в октябре выросли на 31%

Автомеханикам предлагали в среднем 178,9 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Средние предлагаемые зарплаты в автосервисах России в октябре 2025 года выросли на 31% в годовом выражении, до 158,8 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании "Авито работа", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"Аналитики "Авито работы" изучили, как изменились зарплатные предложения для работников автосервисов за октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По данным платформы, средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 31% и составили 158 835 рублей в месяц", - сказано в исследовании.

В октябре 2025 года наиболее значительный рост зарплат среди автоспециалистов показали автомеханики. Им работодатели предлагали в среднем 178,9 тыс. рублей в месяц, что на 74% выше показателей годичной давности. В тройку лидеров по темпам роста также вошли полировщики кузова с доходом 108 тыс. рублей (+33%) и мастера-приемщики, которым предлагали около 113 тыс.рублей (+22%).

Как отметил директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито работы" Андрей Кучеренков, слова которого приводятся в исследовании, количество вакансий в автосервисах растет. Так, в октябре особенно активно искали автомаляров (+77%) и автожестянщиков (+13%).

"Такая динамика обусловлена не только сезонным ростом спроса, но и изменениями в структуре автопарка: современные автомобили оснащаются все большим количеством электронных и инженерных систем, поэтому проведение ремонтных и восстановительных работ требует высокой компетенции и технической подготовки специалистов", - пояснил он.