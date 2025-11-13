Xinhua: уверенность китайских фирм в ЕС опустилась до шестилетнего минимума

Основными проблемами предприниматели назвали рост стоимости рабочей силы, геополитическую напряженность и меняющуюся политику в отношении КНР

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Уверенность работающих в Евросоюзе китайских компаний снизилась до шестилетнего минимума на фоне политических рисков и роста издержек. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на доклад Китайской торговой палаты в ЕС (CCCEU) и консалтинговой компании Roland Berger.

По его информации, представители китайских фирм оценивают деловую обстановку в ЕС на 61 балл из 100. Это ниже, чем в 2019 году, когда значение составляло до 73.

Основными проблемами китайские предприниматели назвали рост стоимости рабочей силы, геополитическую напряженность и меняющуюся политику ЕС в отношении КНР. Более 40% опрошенных заявили, что сталкивались с "дифференцированным отношением" из-за своего китайского происхождения, включая более длительные согласования и ограниченный доступ к субсидиям.

Кроме того, почти 90% компаний заявили, что европейская повестка "снижения рисков" негативно сказалась на их деятельности из-за ужесточения инвестиционного контроля и повышения барьеров для входа на рынок.

Несмотря на это, китайский бизнес продемонстрировал устойчивость: в 2024 году 53% опрошенных компаний сообщили о росте выручки. В 2025 году же 62% ожидают роста доходов, а половина планирует расширять инвестиции в ЕС, пишет агентство.

Опрос проводился на протяжении четырех месяцев, в нем приняли участие представители 205 китайских фирм.