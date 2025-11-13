В России проводят испытания двигателя на основе водорода и метана

Исследования проходят в Самаре

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха в Самаре проводит испытания двигателя, который будет сочетать два вида топлива - водород и метан. Об этом сообщил на научно-производственном форуме "Золотая долина" заместитель генерального конструктора корпорации Дмитрий Карелин.

"Мы применяем уже альтернативные виды топлива, кроме пропана и дизеля, которые всегда использовались. Мы также работаем по водородной горелке. Сжигаем водород, он горит очень хорошо, однако очень много научных проблем с ним связанных появляется. <...> Как сделать так, что горелка могла работать и на метане, и на водороде. Достаточно большая научная проблема, которую мы решаем для себя. В Самаре сейчас как раз проводим испытания двигателя 32 мВТ, который мы сейчас разрабатываем, и который оборудован этими горелками", - сказал он.

В октябре ОДК представила опытный образец индустриального двигателя мощностью 32 МВт. Заявлялось, что он предназначен для транспортировки газа по магистральным трубопроводам. Двигатель разработан и произведен на самарском предприятии ОДК-Кузнецов. Он был создан на базе серийного двигателя мощностью 25 МВт с применением современных технологий и решений.

Научно-производственный форум "Золотая долина" пройдет в Новосибирском госуниверситете в третий раз. В 2025 году мероприятие пройдет 13 и 14 ноября. Среди участников заявлены представители руководства госкорпорации "Росатом", Объединенной двигателестроительной корпорации, компании "АФК-Система", институтов СО РАН и вузов Новосибирска.

ТАСС выступает генеральный информационным партнером форума.