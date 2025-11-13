Mitsubishi UFG первой в Японии внедрит ChatGPT в банковское приложение

Сервис сможет давать пользователям советы по управлению деньгами

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Японская финансовая компания Mitsubishi UFG Financial Group, которая входит в холдинг Mitsubishi, намерена внедрить чат-бот ChatGPT от американской компании OpenAI в приложения банков, где он сможет давать пользователям советы по управлению деньгами.

"[Мы] заключили соглашение с OpenAI Group PBC. <...> Мы внедрим сервис, который с помощью рекомендаций искусственного интеллекта будет предоставлять комплексную поддержку по открытию счетов и подаче заявок на услуги", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой компании.

В компании пояснили, что сервис будет предлагать клиентам услуги с учетом их потребностей. Нейросеть сможет давать рекомендации по ведению бюджета, анализируя данные о доходах, расходах, вкладах и переводах средств.

Функцию сначала планируют запустить для сотрудников финансовых компаний в январе 2026 года. Для пользователей она станет доступна в следующем финансовом году, который начнется 1 апреля 2026 года. Портал Nikkei Asia отмечает, что Mitsubishi UFG станет первой японской компанией, которая использует представленную OpenAI в октябре функцию "суперприложения". Она позволяет внедрять ChatGPT в сторонние приложения.

Mitsubishi UFG Financial Group - японская финансовая компания в составе Mitsubishi. Она оказывает банковские услуги широкого спектра. Компания управляет одним из крупнейших банков Японии - MUFG Bank. Она также заведует множеством других японских финансовых компаний. Помимо них, в состав группы входят бренды сферы недвижимости, возобновляемой энергетики и информационных технологий.