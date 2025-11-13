Чистая прибыль "Ростелекома" за девять месяцев составила 18,5 млрд рублей

Показатель снизился на 4,2%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО по итогам января - сентября 2025 года снизилась на 4,2% в годовом выражении и составила 18,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Капитальные вложения "Ростелекома" за девять месяцев снизились на 6% - до 106,4 млрд рублей (17,7% от выручки). Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (OIBDA) выросла на 6% - до 235,8 млрд рублей (рентабельность составила 39,1% против 40,7%).

В III квартале капитальные вложения "Ростелекома" упали на 19% - до 31,8 млрд рублей (15,2% от выручки). OIBDA увеличилась на 8% - до 81,5 млрд рублей (рентабельность составила 39% против 38,9%).

Чистый долг, включая обязательства по аренде, с начала года вырос на 10% и достиг 729,7 млрд рублей.

ПАО "Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания, крупнейший российский провайдер, телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги широкополосного доступа в интернет в России, проводной и беспроводной телефонной связи, цифрового телевидения.