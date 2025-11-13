Кнайсль обеспокоена давлением на предприятия Индии, перерабатывающие нефть РФ

Это может привести к серьезным сдвигам в структуре рынка, считает экс-министр иностранных дел Австрии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Давление, оказываемое Западом на индийские предприятия, занимающиеся переработкой российской нефти, может привести к серьезным сдвигам в структуре рынка. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Очень много пишут в западных источниках массовой информации, что основное давление оказывается на перерабатывающие предприятия Индии, - это те предприятия, которые занимаются вопросами переработки российской нефти. Мы понимаем, что, конечно же, здесь может произойти серьезный сдвиг, если все-таки будет предпринята попытка - и [если] она будет успешной - "выдавить" российскую нефть с рынка" - сказала она.