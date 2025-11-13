Титов: смена курса КНР открывает новые возможности перед российскими аграриями

Сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития отметил, что Китай набрал достаточно сил, для того чтобы быть самостоятельным и абсолютно независимым от правил Запада

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Отказ Китая от прежней внешнеполитической парадигмы открывает большие возможности перед российскими аграриями. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Сентябрьский саммит ШОС показал: китайское руководство приняло кардинальное решение по поводу взаимоотношений с глобальным Западом, который оставался их самым главным партнером многие годы, - сказал он в ходе China Business forum 2025. - Все эти годы, начиная с первых лет реформ, Китай исповедовал политику открытости для иностранных инвесторов, взамен ему дали возможность поставлять свои товары на западные рынки под обязательство соблюдать некие правила игры. Но сегодня Китай набрал достаточно сил, для того чтобы быть самостоятельным и абсолютно независимым от этих правил, которые, кстати, нарушаются прежде всего со стороны самого Запада".

"Эта смена парадигмы приведет к появлению у нас огромных новых возможностей - указал Титов. - Китай ищет новые источники поставок взамен тех, которые проводил с традиционными партнерами. Как известно, раньше мы не поставляли в Китай ни зерно, ни мясо. Сегодня китайский рынок в этом плане полностью открыт, и я бы ожидал бума поставок и других аграрных товаров".