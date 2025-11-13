ЦБ не прогнозирует объем разблокированных активов инвесторов

Зампредседателя регулятора Филипп Габуния отметил, что в 2024 году удалось разблокировать около 570 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России не прогнозирует объем разблокированных активов инвесторов по итогам 2025 года, однако работа в этом направлении продолжается. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Уральского форума НАУФОР зампредседателя ЦБ Филипп Габуния.

"Мы ведем работу без широкого освещения, дабы она увенчалась успехом. И все предыдущие успехи, которых мы добились, они добились по тем мерам, которые мы сильно не афишировали, публично не афишировали. Мы поэтому продолжаем эту работу, но прогнозировать что-то сильно сложно", - отметил он.

Ранее Габуния заявлял, что по прошлому году удалось разблокировать для российских инвесторов порядка 570 млрд рублей.