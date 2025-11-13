Chery извинилась за промоакцию с чуть не упавшим с горы автомобилем

Кроссовер Chery Fengyun X3L SUV не смог подняться по подъему, называемому Лестницей в небо

ШАНХАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Chery принес извинения за промоакцию на горе Тяньмэнь в национальном лесном парке Чжанцзяцзе. Кроссовер Chery Fengyun X3L SUV не смог подняться по подъему, называемому Лестницей в небо, и чуть не упал со склона.

"Экстремальные испытания Fengyun X3L в живописном районе горы Тяньмэнь в Чжанцзяцзе были прерваны из-за непредвиденного происшествия, что привлекло всеобщее внимание, - говорится в заявлении компании. - Мы приносим искренние извинения туристическому району горы Тяньмэнь, туристам, партнерам и всем друзьям, обеспокоенным этой ситуацией".

В ходе подъема автомобиль остановился, откатился назад и столкнулся с ограждением, отделяющим Лестницу в небо от дикого горного склона. Chery заявила, что компенсирует ущерб, нанесенный туристическому объекту.

Вершина Тяньмэнь - "Небесные ворота" в переводе с китайского - известна своей гигантской природной аркой, проходящей сквозь гору. Считается, что она образовалась более 2 000 лет назад в результате оползня. Чтобы добраться до Небесных ворот, необходимо пройти 999 ступеней по Лестнице в небо.