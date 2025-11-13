Ростовским аграриям пролонгировали льготные кредиты после неурожая

Это стало ответом на многочисленные обращения губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в федеральные органы власти о поддержке аграриев региона

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ пролонгировал до одного года льготные кредиты для аграриев Ростовской области, которые второй год подряд сталкиваются со снижением урожая из-за возвратных заморозков и аномальной жары. Об этом сообщили в правительстве региона.

Второй год аграрии Ростовской области страдают от погодных аномалий - в 2024 году на территории региона действовал режим ЧС федерального уровня по заморозкам и регионального уровня - по засухе. Из-за аномальных погодных условий в этом году пострадало или погибло около 1 млн га посевов. Региональный режим ЧС был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи - в 27.

"Минсельхоз России принял решение ввести для донских аграриев пролонгацию на срок до 1 года льготных краткосрочных кредитов, привлеченных на растениеводство. Это стало ответом на многочисленные обращения губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в федеральные органы власти о поддержке аграриев региона, которые пострадали в 2025 году от чрезвычайной ситуации, возникшей в результате заморозков и почвенной засухи", - говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза Ростовской области, в регионе зафиксировали ущерб от ЧС порядка 300 агропредприятий, по оценкам специалистов, размер убытков составил около 4 млрд рублей.