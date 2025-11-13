В Омане заявили о заинтересованности в работе с IT-компаниями из России

Председатель Оманско-российского совместного делового совета Хамед аль-Дахаб при том отметил, что объемы двусторонней торговли достигли $345 млн

Редакция сайта ТАСС

МАСКАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Оман хотел бы развивать сотрудничество с российскими компаниями, занимающимися информационными технологиями и искусственным интеллектом. Об этом заявил председатель Оманско-российского совместного делового совета Хамед аль-Дахаб.

"Сейчас в России очень много IT-компаний и компаний в сфере ИИ. Почему бы нам не сфокусировать на этом секторе? В этом секторе нет необходимости в переходе капитала, тут капитал научный", - сказал он на открытии бизнес-форума Россия - Оман в Маскате.

По словам председателя совета, число российских стран, зарегистрированных в Омане, составляет 277, а объемы двусторонней торговли достигли $345 млн. Он указал, что между двумя странами активно развиваются образовательные обмены, а оманские компании открыты к взаимодействию в самых разных секторах.