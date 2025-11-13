Шойгу обсудил в Омане вопросы военно-технического сотрудничества

Секретарь Совета безопасности РФ сообщил, что были затронуты темы в финансовой и банковской сферах

МАСКАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Вопросы военно-технического сотрудничества были обсуждены во время визита в Оман российской межведомственной делегации. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил возглавивший делегацию секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Мы обсудили большой круг вопросов - и в финансовой сфере, в банковской сфере, в сфере космоса, мирного атома. Конечно, коснулись вопросов военного сотрудничества", - сказал Шойгу.

Он обратил внимание на то, что "в Оман прибыла достаточно большая делегация, представляющая практически все структуры, отвечающие за вопросы безопасности". Секретарь Совбеза РФ отметил, что работала большая группа специалистов по своим направлениям. "Это Министерство внутренних дел [РФ], Росгвардия, банки, вопросы экономики и то, что касается финансовой безопасности, финансового мониторинга", - перечислил Шойгу. По его словам, эта работа является естественным продолжением и уже реальными делами по соглашениям, достигнутым во время государственного визита в РФ султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в апреле.

Секретарь Совета безопасности РФ указал, что среди основных тем во время переговоров в Омане также обсуждались события и проблемы в регионе, в том числе в секторе Газа.

Межведомственная делегация РФ прибыла в Оман 11 ноября. В нее вошли представители руководства МВД РФ, МИД России, Минюста РФ, Минпромторга РФ, СВР РФ, ФСВТС России, Росфинмониторинга, Росгвардии, "Рособоронэкспорта", Роскосмоса, Росатома и других ведомств. Ранее делегация посетила Каир, где состоялись встречи Шойгу с высшим руководством Египта, в частности с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси.