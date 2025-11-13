"Алмаз-Антей" представит на выставке в Дубае новейшие системы ПВО

На Dubai Airshow 2025 концерн также продемонстрирует модели боевых машин ЗРК малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К" и автономных боевых модулей ЗРК "Тор-М2КМ", размещенных на автомобильном шасси, полуприцепе и палубе корабля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах модели зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-400 "Триумф", зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Викинг" и малой дальности семейства "Тор". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"В Дубае концерн представит модели боевых средств из состава зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф", которая предназначена для поражения современных и перспективных средств воздушного нападения (СВН). В частности, С-400 может уничтожать самолеты - постановщики помех, самолеты радиолокационного дозора и наведения, самолеты-разведчики, в том числе входящие в состав разведывательно-ударных комплексов, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, баллистические ракеты средней дальности, летательные аппараты, выполненные по технологии "Стелс", а также другие СВН в условиях интенсивного радиопротиводействия", - информировали в пресс-службе.

Там рассказали, что на стенде концерна будут показаны модели зенитного ракетного комплекса средней дальности "Викинг", который предназначен для обороны войск и объектов, в том числе в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия.

На Dubai Airshow 2025 концерн также продемонстрирует модели боевых машин ЗРК малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К" и автономных боевых модулей ЗРК "Тор-М2КМ", размещенных на автомобильном шасси, полуприцепе и палубе корабля.

Кроме того, "Алмаз-Антей" представит в Дубае модель боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)" на базе бронеавтомобиля КАМАЗ-4386, которая предназначена для непосредственного прикрытия подразделений от СВН во всех видах боя, в том числе на марше.

На стенде концерна можно будет ознакомиться со средствами контроля воздушного пространства, которые также применяются для обнаружения, измерения координат, сопровождения, опознавания воздушных объектов и перспективных средств воздушного нападения, в том числе выполненных по технологии "Стелс", при воздействии интенсивных активных, пассивных и комбинированных помех, а также огневого подавления.