Кнайсль: ЕС пытался наладить поставки энергоресурсов в обход РФ до 2022 года

Экс-министр иностранных дел Австрии привела в пример несостоявшийся проект газопровода "Набукко"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Планы Евросоюза наладить маршруты поставок энергоносителей в обход РФ и попытки потеснить российских игроков с международного рынка начали реализовываться задолго до событий 2022 года, яркий пример этому - несостоявшийся проект газопровода "Набукко". Такое мнение выразила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль на международном форуме "Экспортный марафон - 2025" в Екатеринбурге.

"Россия сейчас старается находить различные торговые пути, чтобы соединиться с удаленными точками мира, но этим же занимается, по сути, и Европа - <…> Европа старается проработать такие торговые пути, которые будут идти в обход России. <…> [Если] Санкт-Петербург мы соединили с Мумбаи, то Европа тоже делает подобный ход и соединяет свои торговые пути - Мумбаи, Марсель, и "перевалочным пунктом" здесь, таким крупным хабом, становится Израиль. По сути Израиль на себя возьмет ту роль, которую в случае, когда торгует Россия, играет Турция. Ну и история не нова, все это началось порядка 20 лет назад, когда были предприняты попытки найти способ доставки альтернативного российскому газа, то есть попытки Европейского союза найти способ доставлять газ из Туркменистана, Ирана, <…> была предпринята попытка построить газопровод "Набукко" - то есть как раз таки Евросоюз саботировал "Южный поток", и попытки реализовать проект "Набукко" - это были попытки "выдавить" Россию. То есть нужно сказать, что все это началось не в 2022 году, все это началось гораздо раньше", - сказала она.

"Набукко" - нереализованный проект магистрального газопровода протяженностью 3 тыс. 300 км из Туркмении и Азербайджана в страны ЕС, прежде всего, Австрию и Германию. Подготовка проекта велась с 2002 года. Первоначально строительство планировалось начать в 2011 году, а завершить к 2014 году, однако реализация проекта несколько раз откладывалась из-за проблем с возможными поставщиками газа. В конце 2011 года было сообщено, что сроки запуска проекта сдвинулись к 2018 году, в июне 2013 года было объявлено, что проект закрыт.