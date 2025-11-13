ВТБ перевыпустил более 2 млн "Пушкинских карт"

Карты начнут действовать с 1 января 2026 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ в ноябре перевыпустил более 2 млн "Пушкинских карт" в рамках смены банка-оператора программы, действовать карты начнут с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Для удобства пользователей ВТБ начал перевыпускать "Пушкинские карты" заранее: они начнут действовать 1 января 2026 года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений. В ноябре банк выпустил более 2 млн "Пушкинских карт", владельцы которых заранее подали заявление на их перевыпуск в ВТБ, как в новом банке-операторе", - сказали в пресс-службе.

Чаще всего подавали заявления на перевыпуск карты жители Чувашской Республики, Тамбовской, Рязанской и Кемеровской областей, а также Республики Мордовия.

"Обновленная "Пушкинская карта" появится в приложении "Госуслуги культура" 1 января 2026 года в 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной в "Почта банке" - она будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года до 15:00 по московскому времени", - уточнили в ВТБ.

Ранее сообщалось, что в связи с объединением "Почта банка" и ВТБ выпущенные "Пушкинские карты" от "Почта банка" продолжат работать до 31 декабря 2025 года. С 1 января банком-оператором программы "Пушкинская карта" станет ВТБ.

Обладателями "Пушкинской карты" с 2021 года стали почти 83% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. С начала старта программы по всей стране было продано более 98 млн билетов на сумму более 48,3 млрд рублей.