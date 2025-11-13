"ВТБ мои инвестиции" ожидает снижения ключевой ставки до 13% к концу 2026 года

В последующие годы прогнозируется снижение ставки до 9%

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ к концу 2026 года может снизиться до 13% годовых, заявил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Алексей Корнилов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Краснодаре.

"Инфляция в 2026 году, как мы думаем, будет продолжать снижаться. Напомню, прогноз ЦБ к концу следующего года - 4-5%, и мы тоже думаем, что динамика на снижение инфляции продолжится. <…> Это позволит Центральному банку продолжать, на наш взгляд, начатый цикл по снижению ключевой ставки. К концу следующего года, то есть уже к концу 2026 года, мы думаем, что эта ставка может составить 13% - это нижняя граница прогнозного диапазона по средней ключевой ставке Центрального банка на следующий год, который 13-15% составляет", - сказал Корнилов.

Он пояснил, что замедление инфляции специалисты связывают со сбалансированным дезинфляционным бюджетом, а также наблюдаемым охлаждением экономической активности.

В последующие годы "ВТБ мои инвестиции" ожидают снижения ключевой ставки до 9%.

В 2025 году инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" впервые проходит в пяти городах России. Первой площадкой форума стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним - Екатеринбург (7 октября), Казань (28 октября) и Краснодар (13 ноября). Завершится форум традиционным двухдневным мероприятием в Москве (2-3 декабря).

