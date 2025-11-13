Путин отметил важность расширения торгового партнерства при глобальных вызовах

Глава государства добавил, что система торгово-промышленных палат долгое время представляет интересы предпринимателей разных отраслей и секторов экономики во всех регионах России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил необходимость расширения географии торгово-экономического сотрудничества и новых возможностей для партнерства в двустороннем и международном формате. Глава государства направил приветствие делегатам и гостям IX съезда Торгово-промышленной палаты РФ.

"Подчеркну, сегодня, в условиях глобальных вызовов, необходимо расширять географию торгово-экономического сотрудничества, активно осваивать перспективные ниши, открывать новые возможности для взаимовыгодного партнерства как на двусторонней основе, так и в формате международных и региональных влиятельных объединений, таких, как ШОС и БРИКС", - говорится в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Путин добавил, что система торгово-промышленных палат долгое время представляет интересы предпринимателей разных отраслей и секторов экономики во всех регионах России. Также она служит консолидации бизнес-сообщества вокруг общих задач и целей, а также защите интересов российских производителей, продвижению их товаров и услуг на мировые рынки,и формированию благоприятного делового климата.

Президент отметил вклад работающих под эгидой ТПП Морской арбитражной комиссии и Международного коммерческого арбитражного суда в совершенствование профильного законодательства и правоприменения, а также в повышение привлекательности и конкурентоспособности отечественной юрисдикции.

"Уверен, вы и впредь будете трудиться с полной отдачей, содействовать развитию российского предпринимательства, укреплению экономического потенциала нашей страны", - заключил президент.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) - негосударственная некоммерческая организация, объединяющая российских предпринимателей: от представителей малого бизнеса и семейных фирм до крупных концернов, промышленных и финансовых групп. 13 ноября 2025 г. в Москве в Центре международной торговли состоится IX съезд организации.