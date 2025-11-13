Комитет Госдумы одобрил лицензирование табачной и никотиносодержащей продукции

Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается установить, что лицензированию подлежат следующие виды деятельности: закупка, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции, а также никотинового сырья (оптовая торговля); розничная продажа и развозная торговля такой продукцией.

Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. Он же займется аннулированием лицензий на розничную и развозную торговлю.

Выдача лицензий на розничную и развозную торговлю будет отнесена к компетенции исполнительных органов субъектов РФ.

Для получения лицензий и ведения лицензируемой деятельности установлены специальные лицензионные требования. Большинство из них уже закреплены в действующем законодательстве. Среди ключевых условий: уплата государственной пошлины (800 тыс. рублей - для оптовой торговли, 20 тыс. рублей - для розничной); наличие торговой точки площадью не менее 5 кв. м; отсутствие налоговой задолженности; регистрация в системе маркировки товаров.

Введение лицензирования планируется поэтапно. Так, с 1 марта по 1 сентября 2026 года - выдача лицензий компаниям, соответствующим требованиям (регистрация в системе мониторинга, уплата госпошлины, отсутствие налоговых долгов). С 1 сентября 2026 года - вступает в силу запрет на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. С 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года - действует переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие новым требованиям.

Пояснения к законопроекту

"Прогнозируемыми социально-экономическими последствиями реализации законопроекта станет сокращение доли нелегального оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Кроме того, для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляющих оптовую и розничную торговлю легальной табачной и никотинсодержащей продукцией, прогнозируется улучшение условий ведения экономической деятельности за счет вытеснения нелегальной продукции, которая в настоящее время создает недобросовестную конкуренцию, поскольку является гораздо более дешевой по сравнению с легальной продукцией за счет неуплаты акциза", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Для получения лицензий вводится ряд требований, в том числе наличие регистрации в системе маркировки "Честный знак", соблюдение запретов и ограничений в сфере охраны здоровья, наличие магазинов или павильонов площадью не менее 5 кв. м и другие. Регионы смогут устанавливать дополнительные ограничения для мест розничной торговли и повышенные требования к размеру минимальной площади торгового объекта, до 10 кв. м", - отметил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.