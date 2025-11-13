В Кузбассе Ростехнадзор приостановил добычу угля на трех шахтах

Речь идет о шахтах "Спиридоновская", "Алардинская" и им. С. М. Кирова ("СУЭК-Кузбасс")

КЕМЕРОВО, 13 ноября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора вновь приостановило работы на кузбасской шахте "Спиридоновская", где введена процедура наблюдения. Также введены ограничения на шахтах "Алардинская" Распадской угольной компании и им. С. М. Кирова ("СУЭК-Кузбасс"), сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Андрей Виль.

На шахте "Спиридоновская" добыча угля фактически приостановлена с июня 2025 года из-за отсутствия финансирования. В октябре Ростехнадзор в очередной раз принял решение о приостановке работы шахты за необеспечение допустимой температуры воздуха, поступающего в горные выработки. Власти Кузбасса рассчитывают, что в ближайшее время возобновится добыча угля, средства от продажи которого пойдут на погашение долгов по зарплате.

"О временном запрете деятельности: 11 ноября 2025 года на ведение горных работ и нахождение людей в горных выработках ООО "Шахта Спиридоновская" за отсутствие согласованного в установленном порядке плана ликвидации аварии на II полугодие 2025 года. В настоящий момент все работы на шахте (кроме работ по жизнеобеспечению) приостановлены Ростехнадзором, материалы переданы в суд", - написал Виль.

На шахте "Алардинская" по решению суда на 90 суток введен запрет на работы и нахождение людей в горных выработках пласта 3-3а за превышение концентрации оксида углерода из-за изоляционных перемычек изолированного выемочного участка лавы №3-39. На шахте им. С. М. Кирова Ростехнадзором приостановлена выемка угля из лавы №25-100 за превышение допустимой концентрации метана и нарушение взрывобезопасности электрооборудования.

Ранее свыше 650 человек уволились с шахты "Спиридоновская" в Кемеровской области, на которой задерживали выплату заработной платы горнякам, общая задолженность составляет 216 млн рублей. По решению Арбитражного суда на шахте была введена процедура наблюдения.