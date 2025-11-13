Матвиенко поучаствовала в передаче машин российско-таджикистанским школам

Церемония прошла в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов имени Ю. А. Гагарина в Душанбе

ДУШАНБЕ, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии передачи легковых автомобилей российского производства представителям российско-таджикистанских образовательных учреждений.

Церемония прошла в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов имени Ю. А. Гагарина в Душанбе. По словам Матвиенко, передаваемые автомашины станут важным элементом поддержки и полезным подарком для российско-таджикистанских школ, участвующих в проекте "Российский учитель за рубежом", инициированном президентами России и Таджикистана.

"Руководители двух стран уделяют большое внимание сфере образования, понимая, что это вклад в будущее", - подчеркнула спикер Совфеда.

Также она выразила слова благодарности в адрес руководства Таджикистана за внимание к развитию русского языка. Матвиенко напомнила, что Таджикистан стал первой страной, где реализуется проект "Русский учитель за рубежом", сейчас в стране работает 109 русских учителей.