Оман заинтересован в развитии коридора Север - Юг

По словам председателя Оманско-российского совместного делового совета Хамеда ад-Дахаба, оманская сторона стремится построить логистический хаб и нуждается в инфраструктуре

МАСКАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Оман заинтересован в развитии транспортного хаба в стране, в том числе в рамках международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг. Об этом заявил журналистам председатель Оманско-российского совместного делового совета Хамед ад-Дахаб на полях бизнес-форума Россия - Оман.

"Да, мы уже начали [сотрудничество с РФ по МТК], кстати. Мы не говорим об этом, но мы начали. Зачем мы строим все эти порты, транспортные пути, железные дороги?" - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, Оман стремится построить логистический хаб и нуждается в инфраструктуре.

"Россия может прийти сюда со своими товарами, вне зависимости от санкций. У вас есть зерно, нефть, их нужно поставлять. У нас есть доступ к Африке и Азии - вы можете использовать это как хаб для своих товаров", - подчеркнул он.

Межправительственное соглашение о создании международного мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.