Доллар на Forex опускался ниже 79 рублей впервые с 27 октября

Валюта упала на 3,13%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на Forex опускался ниже 79 рублей впервые с 27 октября 2025 года, следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По данным на 11:09 мск, курс доллара падал на 3,13% - до 78,729 рубля. В то же время курс доллара на российском межбанковском рынке снижался на 0,88% - до 80,56 рубля.

К 11:21 мск доллар на Forex замедлил снижение и находился на уровне 80,61 рубля (-0,81%), на межбанковском рынке торговался на уровне 80,59 рубля (-0,84%). Курс евро на межбанковском рынке падал на 0,59%, до 93,63 рубля.