Мэрия Анапы увеличила требования по спору о крушении танкеров до 670 млн рублей

В судебном заседании объявлен перерыв до 27 ноября

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Анапы заявили ходатайство об увеличении исковых требований почти до 670 млн рублей по спору о крушении танкеров у Керченского пролива с их судовладельцами, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний Арбитражного суда Краснодарского края.

"Ходатайство: указываете сумму 669 млн 197 тыс. 977 рублей 32 копейки, не дополняя требования иными контрактами", - огласила ходатайство мэрии Анапы судья.

В судебном заседании объявлен перерыв до 27 ноября для уточнения истцом требований в части приведения в порядок документов, имеющих отношение к ранее заявленным контрактам по ликвидации последствий ЧС.

Представители страховых компаний ООО "Абсолют страхование" и САО "ВСК" приобщили к материалам дела свои письменные позиции. Так, САО "ВСК" считает нецелесообразным включение в исковые требования мэрии Анапы для компенсации НДС по исполненным контрактам по ликвидации ЧС, контрактов, заключенных иными юридическими лицами, нежели сама администрация Анапы, считает необоснованным закупку спецтехники с учетом возможности ее дальнейшего использования в иных целях и другие доводы.

Изначально мэрия Анапы добивалась взыскания 545,9 млн рублей после крушения у Керченского пролива танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Ответчиками по делу выступают судовладелец "Волгонефть-212" компания "Каматрансойл", "Кама шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть-212") и "Волгатранснефть" (судовладелец "Волгонефть-239"). Предметом спора является компенсация расходов на ликвидацию последствий крушения танкеров.

О ЧП с танкерами

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров. По данным ведомства, очищено более 1 200 километров берега, вывезено более 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.