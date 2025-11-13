В России урожай винограда по итогам года составит около 870 тыс. тонн

Площадь виноградников превысила 110 тыс. га

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Урожай винограда в России по итогам 2025 года составит около 870 тыс. тонн, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума.

"По предварительному прогнозу Минсельхоза, урожай составит около 870 тысяч тонн, что, в общем-то, немногим отличается от рекордного 2024 года", - сказал Патрушев.

Вице-премьер добавил, что площадь виноградников в России превысила 110 тыс. га, что на 14% выше уровня 2020 года.

"Это один из самых высоких темпов роста среди стран, входящих в число лидеров по этому направлению, по выращиванию винограда. Добавлю, что по итогам 2025 года мы должны выйти еще как минимум на 5 тыс. га", - добавил он.

Патрушев также отметил рост производства вина в стране.

"За девять месяцев этого года прибавка составила 3%. Положительная динамика должна сохраниться и по итогам года", - добавил вице-премьер.

В конце марта Минсельхоз России сообщал, что урожай винограда в России в хозяйствах всех категорий по итогам 2024 года составил рекордные 908 тыс. тонн.