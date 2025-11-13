Комитет ГД одобрил упрощение выдачи лицензий на продажу алкогольных напитков

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об упрощении выдачи лицензий на продажу алкогольных напитков. Документ инициирован правительством РФ. Планируется, что Госдума рассмотрит его на заседании 18 ноября.

Законопроект подготовлен для оптимизации процедуры получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Законопроектом предусматривается сокращение сроков рассмотрения заявлений соискателей лицензий на осуществление этого вида деятельности с 30 календарных дней (с возможностью продления срока рассмотрения не более чем на 30 дней) до 15 рабочих дней (с возможностью продления срока рассмотрения не более чем на 25 рабочих дней).

Также законопроектом предусматривается сокращение перечня документов для получения лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Истребуемая для получения лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.