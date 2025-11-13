В Красноярском крае вложат в развитие электросетевого комплекса 70 млрд рублей

Это позволит решить ключевые проблемы, копившиеся много лет

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в электросетевой комплекс Красноярского края в 2026 - 2035 годах составит 70 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в регуляторном соглашении, подписанном министерством тарифной политики региона и филиалом "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго", говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

"Регуляторное соглашение подписано министерством тарифной политики Красноярского края и филиалом "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Документ согласован Федеральной антимонопольной службой России <…>. Соглашение заключено на 10 лет. Общий объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры региона с 2026 по 2035 годы составит порядка 70 миллиардов рублей. Это позволит решить ключевые проблемы в электросетевом комплексе Красноярского края, копившиеся много лет", - говорится в сообщении.

По словам министра тарифной политики края Александра Ананьева, цель соглашений - повышение прозрачности и эффективности тарифного регулирования, обеспечение надежности работы электросетевого комплекса и качества оказания услуг населению. "Средства будут направлены на обновление и ремонт электросетевого хозяйства в Красноярском крае, модернизацию подстанций разных классов напряжения и строительство новых энергообъектов. Соглашение также позволит реализовать комплекс мероприятий по исполнению договоров льготного технологического присоединения и предотвратить рост накопленных обязательств для льготной категории потребителей, нуждающихся в подключении к сетям", - приводятся в сообщении слова и.о. директора филиала "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" Антон Лукин.

Регуляторные соглашения с энергетиками уже заключили более 20 регионов России, в том числе Омская, Томская области, Кузбасс. В этом году, кроме Красноярского края, соглашения подписали в Алтайском и Забайкальском краях, республиках Алтай и Бурятия.