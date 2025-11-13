Кнайсль: центры мировой торговли смещаются в Азию из-за демографической ситуации

В регионе живет более молодое население, обеспечивающее рост темпов торговли, сообщил руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Центр международной торговли перемещается на Юг и Восток, поскольку в странах этих территорий живет более молодое население, обеспечивающее рост темпов торговли. Такое мнение на форуме "Экспортный марафон - 2025" в Екатеринбурге высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Мы сейчас стали свидетелями того, что появляется новая география - новые торговые коридоры, которые появились спустя 35 лет после распада СССР. <...> Это и Северный морской путь и, конечно же, коридор "Север - Юг" - те, кто сейчас, по сути, играет основную роль. <...> Сейчас мы видим, что основной сдвиг торговли направлен на Восток и на Юг, потому что это связано с демографией: именно в этих регионах [живет] более молодое население, оно является двигателем торговли", - сказала она.

Форум "Экспортный марафон - 2025" проходит в Екатеринбурге 13-14 ноября. Среди участников индустриальные эксперты и представители бизнеса и власти. Делегаты рассмотрят тенденции мировой торговли, приоритетные экспортные направления России и трансформацию структуры национальной экономики.